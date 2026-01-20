انطلاق فعاليات مهرجان ماكس أوفولس السينمائي بمشاركة 146 فيلما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتحت مساء الاثنين الدورة السابعة والأربعون من مهرجان ماكس أوفولس السينمائي في مدينة زاربروكن بجنوب غرب ألمانيا.

ويعد المهرجان الأهم لاكتشاف ورعاية المواهب السينمائية الناطقة بالألمانية من ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وخلال الفترة من الاثنين وحتى الأحد، من المقرر عرض 146 فيلما ضمن 203 عروض في تسعة مواقع بولاية سارلاند الواقعة على الحدود الفرنسية، والتي تعد زاربروكن عاصمتها.

ووصفت رئيسة وزراء ولاية سارلاند، أنكه ريلينجر، المهرجان بأنه "منصة انطلاق" لصناع الأفلام الصاعدين و"منارة ثقافية ذات إشعاع يتجاوز الإقليم".

ويقدم المهرجان 18 جائزة تبلغ قيمتها الإجمالية 123 ألفا و500 يورو (نحو 143 ألفا و795 دولار)، من بينها جائزة ماكس أوفولس لأفضل فيلم روائي طويل، والبالغ قدرها 36 ألف يورو.

ويتنافس 57 فيلما في أربع فئات هي: الفيلم الروائي الطويل والفيلم الوثائقي والفيلم متوسط الطول والفيلم القصير، من بينها 46 عرضا عالميا أولا.