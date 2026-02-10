ماركوس ليوناردو يعلن الرحيل عن الهلال بنهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية سعودية أن البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم نادي الهلال، قرر مغادرة صفوف الفريق مع انتهاء منافسات الموسم الجاري. يأتي هذا القرار بعد أن ضم الهلال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ما أثّر على مركز ليوناردو في التشكيلة الأساسية.

وأوضحت صحيفة عكاظ أن اللاعب البرازيلي بات هدفًا للعديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ماركوس ليوناردو قريبًا من الانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال الميركاتو الشتوي، إلا أن الصفقة لم تتم لأسباب لم تُكشف بعد.

يُذكر أن ليوناردو انضم إلى الهلال صيف عام 2024 قادمًا من بنفيكا البرتغالي بعقد يمتد حتى يونيو 2029، وساهم في تعزيز خط هجوم الفريق خلال الموسمين الماضيين، لكنه الآن يسعى لخوض تحدٍ جديد في مسيرته الاحترافية خارج المملكة العربية السعودية.