ستارمر يقول إن رسوم ترامب الجمركية بسبب جرينلاند خاطئة

وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة إلى حين التوصل إلى اتفاق لشراء جرينلاند بأنها "خاطئة تماما"، وقال إنه "سيتابع هذا الأمر مباشرة" مع الإدارة الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي إنه سيجري فرض رسوما جمركية بنسبة 10% على المملكة المتحدة "على أي وكافة السلع" المرسلة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، لترتفع إلى 25% اعتبارا من الأول من يونيو، إلى حين التوصل إلى اتفاق لتمكين واشنطن من شراء جرينلاند من الدنمارك.

وذكر أن الأمر نفسه سينطبق على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا، وأنهم "قاموا برحلة إلى جرينلاند لأغراض مجهولة"، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وقال رئيس الوزراء: "موقفنا بشأن جرينلاند واضح للغاية – إنها جزء من مملكة الدنمارك ومستقبلها أمر يخص سكان جرينلاند والدنماركيين".

وأضاف: "لقد أوضحنا أيضاً أن أمن القطب الشمالي يهم حلف الناتو بأكمله، ويجب على الحلفاء جميعا القيام بالمزيد معا لمواجهة التهديد الروسي عبر أجزاء مختلفة من القطب الشمالي".

وتابع: "إن فرض رسوم جمركية على الحلفاء بسبب سعيهم لتحقيق الأمن الجماعي لحلفاء الناتو هو أمر خاطئ تماماً. وسوف نتابع هذا بالطبع مباشرة مع الإدارة الأمريكية".