حريق ضخم يأتي على عشرات المتاجر ويودي بحياة 3 أشخاص جنوبي باكستاني

قالت الشرطة ومسؤولي إنقاذ إن حريقا ضخما انتشر في مركز تسوق مؤلف من عدة طوابق في كراتشي أكبر مدينة جنوبي باكستان في ساعة متأخرة من اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 12 آخرين.

وهرع رجال الإطفاء والإنقاذ إلى مركز "جول بلازا" بعد الساعة 2200 بالتوقيت المحلي بوقت قصير بعد بلاغات عن نشوب حريق، وفقا لما ذكرت مسؤولو الشرطة والإنقاذ. وبحسب وسائل إعلام محلية، كان معظم ملاك المتاجر قد أغلقوا متاجرهم أو رحلوا بالفعل عندما نشب الحريق وانتشر سريعا.

ولم تتسن معرفة سبب الحريق على الفور. وذكرت الشرطة أنه سيتم فتح تحقيق بمجرد إخماد الحريق.