فوز موسيفيني في انتخابات أوغندا الرئاسية والمعارضة ترفض النتائج

فاز الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بولاية سابعة بعد حصولة على نسبة 65ر71% من الأصوات، وفقا للنتائج الرسمية الصادرة يوم السبت، في انتخابات شابتها عملية قطع للإنترنت استمرت أياماً ومزاعم تزوير من منافسه الشاب، الذي رفض النتيجة ودعا إلى احتجاجات سلمية.

وأظهرت النتائج النهائية أن الموسيقي الذي تحول إلى سياسي والمعروف باسم بوبي واين حصل على 72ر24% من الأصوات.

وأدان واين، واسمه الحقيقي كياجولاني سينتامو، ما وصفه بالعملية الانتخابية غير العادلة وزعم وقوع عمليات اختطاف لوكلاء الاقتراع التابعين له قبل بدء التصويت في أجزاء البلاد. وقال إنه رفض النتائج "المزيفة" وحث الأوغنديين على الاحتجاج سلميا حتى "إعلان النتائج الحقيقية".

وقال واين إنه اضطر للهرب لتجنب الاعتقال من قبل قوات الأمن التي داهمت منزله ليل الجمعة. وقال المتحدث باسم الشرطة كيتوما روسوكي إن واين "ليس قيد الاعتقال" وهو حر في مغادرة منزله، لكن كان هناك "تقييد وصول" على الآخرين الذين يحاولون دخول العقار لمنع الأشخاص من استخدام المبنى للتحريض على العنف.

كما يواجه مسؤولو الانتخابات أسئلة حول تعطيل أجهزة تحديد هوية الناخبين البيومترية يوم الخميس، مما تسبب في تأخير بدء التصويت في المناطق الحضرية- بما في ذلك العاصمة كمبالا-التي تعد معاقل للمعارضة.

وبعد فشل الأجهزة، وفي ضربة للنشطاء المؤيدين للديمقراطية الذين طالبوا طويلا باستخدامها للحد من التزوير، استخدم مسؤولو الاقتراع سجلات ورقية للناخبين.

وقال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي، الرئيس النيجيري الأسبق جودلاك جوناثان، للصحفيين يوم السبت إن البعثة لم تجد "أي دليل على حشو صناديق الاقتراع" في مراكز الاقتراع التي راقبها الفريق. وحث السلطات الانتخابية على اختبار الأجهزة البيومترية مسبقا لمنع حالات الفشل والتأخير التي شوهدت يوم الانتخابات.

وبلغت نسبة المشاركة في التصويت 52%، وهي الأدنى منذ عودة البلاد في عام 2006 إلى سياسة التعددية الحزبية.

ولتنفيذ قطع الإنترنت، الذي ظل ساريا من الثلاثاء إلى أواخر يوم السبت، وجهت هيئة الاتصالات الأوغندية مزودي خدمة الإنترنت بتعليق الوصول بسبب تهديد غير محدد للأمن القومي.

وامتثل مزودو الخدمة، على الرغم من أن التوجيه كان يفتقر إلى الوزن القانوني دون إعلان حالة الطوارئ. وقد أدى الانقطاع إلى تدمير مجموعة من الأعمال، من محلات المراهنات الرياضية إلى سائقي أوبر.