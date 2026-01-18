كشف محمد الشيخ، عضو مجلس إدارة شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار «ياميش رمضان» لهذا العام، لافتا إلى استقرار الأسعار وتراجع بعضها مقارنة بالعام الماضي.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إن غالبية «الياميش» يستورد من الخارج باستثناء بعض الأصناف التي تنتجها مصر، مشيرا إلى أن «الزبيب المصري في متناول الجميع» وأصبح ينافس بقوة «الزبيب الجولدن»، لدرجة أن الاستيراد انخفض بشكل كبير ولم نعد نستورد سوى 10% إلى 20%، بعد أن كان الاعتماد على الزبيب المستورد سواء الهندي أو الإيراني.

وأضاف أن التمر بأنواعه متوفر محليا، سواء من سيوة أو الواحات الداخلة والخارجة أو البلح الإبريمي من أسوان، بالإضافة إلى الفول السوداني.

وأوضح أن باقي المنتجات المستوردة تعتمد على سعر الدولار الذي يشهد استقرارا هذا العام، وحجم المحصول في الخارج، مؤكدا أن «أسعار السلع في الغالب، إن لم تكن مستقرة وثابتة فهي انخفضت، باستثناء صنف واحد هو البندق نظرا لأن موسمه يأتي متأخرا عن شهر رمضان».

وكشف عن بعض أصناف الياميش للمستهلك، مشيرا إلى تسجيل سعر كيلو جوز الهند انخفاضا عن العام الماضي ليباع بـ 260 جنيها، بينما بلغ سعر «جوز الهند المبشور» 340 جنيها للكيلو، وسجل الزبيب 170 جنيها للكيلو، والفول السوداني الممتاز «درجة أولى» 90 جنيها للكيلو.

وأوضح أن أقل نوع من «قمر الدين» تصل اللفة إلى 75 جنيها، وهناك نوع آخر بوزن أقل «حوالي 350 جراما» يسجل 45 جنيها، بينما بلغ سعر أعلى نوع «قمر الدين السيجار» 130 جنيها، أما التين المجفف، سجل «التين الحبل» 400 جنيه للكيلو، و«التين المدور» بوزن 300 جرام 95 جنيها.

وأكد أن اختلاف مكان العرض يؤثر في السعر النهائي للسلعة، موضحا أن تكلفة الإيجار في المولات تضاف على السلعة.