استقبلت مستشفى مرسى مطروح العام جثمان طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف العام، جرى تحويلها من مستشفى سيوة المركزي، وذلك تمهيدًا لمناظرتها أمام النيابة العامة، بعد تعرضها للتعذيب وهتك العرض.

وكان قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى سيوة المركزي، استقبل طفلة تبلغ عامين ونصف العام، تعاني من إعياء شديد وفقدان للوعي، وتم نقلها عن طريق والدها.

وبحسب ما تبين للفريق الطبي الذي استقبلها وقام بالكشف عليها، فقد لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة، بعد تعرضها للتعذيب، الذي بدت آثاره على جسدها، فضلًا عن وجود تهتك بفتحة الشرج.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على والد الضحية، كما جرى نقل جثمان الطفلة إلى مستشفى مرسى مطروح العام، تمهيدًا لمناظرة الجثمان بمعرفة النيابة العامة.