نزلاء في 3 سجون بجواتيمالا يحتجزون العشرات من الحراس كرهائن

احتجز نزلاء ثلاثة سجون العشرات من حراس السجون في جواتيمالا كرهائن، وذلك عقب ما بدا أنه اضطرابات مخطط لها، بحسب ما ذكرته السلطات يوم السبت.

وقال وزير الداخلية ماركو أنطونيو فيليدا إنه مستعد للتحدث مع السجناء، لكنه لن يذعن لمطالبهم في سعيه للإفراج عن 46 حارسا.

وفي وقت سابق من يوم السبت، قالت وزارة الداخلية في بيان إن انتفاضة السجناء كانت نتيجة مباشرة لقرار مديري السجون بتجريد بعض قادة العصابات المسجونين من الامتيازات.

وجاء في البيان: "في جواتيمالا، لا نتفاوض مع الإرهابيين ولا مع الجريمة المنظمة. كما أننا لا نسمح للمجموعات التي زرعت الخوف بفرض شروطها".

وقد تم نشر الشرطة الوطنية حول السجون المتأثرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

وفي مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، طالب بعض السجناء بنقلهم.

وفي أكتوبر الماضي، قبل الرئيس برناردو أريفالو استقالات ثلاثة من كبار المسئولين الأمنيين، بمن فيهم سلف فيليدا، بعد أن اعترفت السلطات بهروب 20 عضوا من العصابات على مدار عدة أيام.

وقال أريفالو في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس (أ ب) يوم الخميس: "يجب قطع الصلة بين نظام السجون والإجرام في الخارج. ولهذا السبب فإن كل هذا الجهد لاستعادة السيطرة على نظام السجون مهم للغاية".