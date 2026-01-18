أبو هندية نقيبًا لمحامي دمياط

أُعلنت نتائج انتخابات مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط للدورة الانتخابية 2026، وذلك عقب انتهاء أعمال الفرز، حيث أسفرت النتائج عن فوز ياسر أبو هندية بمنصب نقيب المحامين بدمياط، وسط إشراف قضائي كامل، وفي أجواء اتسمت بالانتظام والانضباط.

وأسفرت الانتخابات، التي أُجريت بمحافظة دمياط ضمن المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، عن التشكيل النهائي لمجلس النقابة، وجاءت النتائج على النحو التالي:

التشكيل النهائي لمجلس نقابة المحامين بدمياط:

ياسر أبو هندية – نقيب المحامين

أحمد عصام الهندي – عضو عن فئة الشباب

السيد شبارة – عضو عن مركز دمياط

عمار القبرصلي – عضو عن بندر دمياط

خالد الحمص – عضو عن رأس البر

محمد صلاح – عضو عن الزرقا

محمد البشبيشي – عضو عن دمياط الجديدة

إبراهيم الشناوي – عضو عن كفر سعد

أحمد عيد – عضو عن فارسكور

وذلك عقب الانتهاء من فرز الأصوات وإغلاق لجان الاقتراع، التي شهدت مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية لمحامي دمياط.

ويُذكر أن انتخابات نقابات المحامين الفرعية بدمياط أُجريت مساء يوم السبت 17 يناير 2026، ضمن انتخابات شملت عددًا من المحافظات المصرية، تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة من النقابة العامة للمحامين، وفي أجواء تنظيمية وانضباط انتخابي ملحوظ.