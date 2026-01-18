عبد المنعم سعيد: ترامب يريد جائزة نوبل من خلال الاهتمام بكثير من القضايا

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دائمًا يعلن للعالم أن “أمريكا أولًا”، وهذا هو الأمر المنتظر من رئيس لأي دولة، أن يحاول تقوية المصالح الخاصة ببلاده.

وأضاف "سعيد" خلال لقاء عبر "زووم" على قناة النهار، أمس السبت، أن "ترامب" يحوّل هذا المبدأ إلى قضية أيديولوجية كبيرة، سواء داخليًا أو خارجيًا، مشيرًا إلى أن اهتمامه بسد النهضة يأتي ضمن سلسلة الملفات التي سبق وأعلن عن رغبته في التدخل فيها خلال حملته الانتخابية، وأنه الآن يسعى لفتح هذا الموضوع بشكل مباشر.

ورأى أن مصر يجب أن تتعامل مع ترامب على أنه نوع مختلف من الرئاسة الأمريكية، مؤكدًا على أنه حالة خاصة مقارنة بكل الرؤساء السابقين منذ جورج واشنطن وحتى جو بايدن.

وأوضح أن ترامب على استعداد للتعامل مع ملفات متعددة، بعضها يتطلب استخدام القوة كما حدث في فنزويلا، لكنه في نفس الوقت يتدخل في وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، ومبادرات السلام في غزة، وصولًا إلى ملف سد النهضة، مؤكدًا على أن "ترامب" يريد جائزة نوبل من مؤسسة نوبل من خلال الاهتمام بكثير من هذه القضايا.

ولفت إلى إلى أن هناك علاقات مهمة بين الدول العربية التي يسميها الولايات المتحدة “المعتدلة”، وهي الدول المهتمة بالدولة الوطنية وعملية البناء والتعمير.

وتابع أن هناك علاقة استراتيجية بين مصر والولايات المتحدة تشمل الجوانب العسكرية، مثل مناورات “النجم الساطع”، بالإضافة إلى التعاون في ملف السلام، خاصة الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، بشأن وقف إطلاق النار في المرحلة الثانية.

وأردف أن "ترامب" يسعى لإظهار أن ما كان مستحيلًا سابقًا يمكن تحقيقه، وهو وجود سلام حقيقي بين العرب والجانب الإسرائيلي ومن ثم هو يقول أنه يتدخل لحل المشاكل الخاصة بكم.



وكان "ترامب" بعث خطابًا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي،

تضمن إشادة بدور "السيسي" في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بجانب عرض أمريكي لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا إزاء أزمة سد النهضة.

وثمن "السيسي" رسالة "ترامب"، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.