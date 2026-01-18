أستاذة سموم عن حادث وفاة 5 أشقاء: أول أكسيد الكربون قاتل صامت ويبدأ بتدمير الدماغ

وصفت الدكتورة مها غانم أستاذ السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية ، الغاز (أول أكسيد الكربون) بالقاتل الصامت لأنه بلا لون أو رائحة، موضحة أنه في حالات تسربه يحل محل الأكسجين في الدم، ويبدأ أولا بالتأثير على الدماغ.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، إلى العوامل التي ربما تؤدي للوفاة نتيجة لتسرب الغاز، ومنها الكمية المتسربة، وتواجد منافذ التهوية، بالإضافة لعوامل متعلقة بالأفراد أنفسهم ومنها السن والحالة الصحية.

وقالت إن الغاز (أول أكسيد الكربون) ينتج من الاحتراق غير الكامل للمواد ذات الأصل الكربوني، ومنها مشتقات البترول وغاز الأنابيب، بجانب الفحم والأخشاب، موضحة: "شوية نار جت جنب الغاز بس مكملش حرق ينتج أول أكسيد الكربون".

وأشارت إلى أن تأثير تسرب الغاز يبدأ من الدماغ، فيشعر المصاب بالدوار، وغياب القدرة على التفكير السليم، لافتة إلى أن المخ لا يتحمل غياب الأكسجين لأكثر من 6دقائق، ثم يدخل المصاب في غيبوبة وتتدهور الحالة بما يؤدي للوفاة.

وشددت على أن التصرف الأمثل في حالات تسرب الغاز، وفور إحساس المواطن بالدوار، هو إغلاق منفذ الغاز والتأكد من تهوية المكان جيدًا.

وتحدثت عن حالات تقديم الإسعافات الأولية للمصابين نتيجة لتسرب الغاز، والتي تبدأ بإغلاق منفذ التسريب ثم التهوية الجيدة، يليها تغيير وضعية المصابين على أحد الجانبين، مع التأكيد على سيارات الإسعاف لإحضار عبوات الأكسجين.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية وفاة خمسة أشقاء نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم، ما تسبب في اختناقهم ثم وفاتهم في قرية ميت عاصم بمركز بنها بمحافطة القليوبية.