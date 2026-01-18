كالياري يوقف يوفنتوس ويعمّق أزمته في سباق الدوري الإيطالي

تلقى يوفنتوس خسارة مؤلمة خارج ملعبه أمام كالياري بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم مساء السبت على ملعب سردينيا أرينا، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

وسجّل لوكا مازيتيلي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، مستفيدًا من تراجع أداء يوفنتوس خلال الشوط الثاني، ليمنح كالياري انتصارًا ثمينًا على حساب السيدة العجوز.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد يوفنتوس عند 39 نقطة في المركز الرابع، واتسع الفارق بينه وبين المتصدر إنتر ميلان إلى 10 نقاط، في ظل وجود ميلان ونابولي في المركزين الثاني والثالث برصيد 43 نقطة، ما يُصعّب مهمة اليوفي في المنافسة على لقب السكوديتو.

في المقابل، رفع كالياري رصيده إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث عشر، معززًا حظوظه في الابتعاد عن مراكز الهبوط، مستفيدًا من دعم جماهيره وأفضلية اللعب على أرضه.