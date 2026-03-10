ريال مدريد يضع فابريجاس على قائمة المرشحين لتدريب الفريق

أفادت تقارير إسبانية بأن نادي ريال مدريد يراقب عن كثب مدرب كومو 1907، سيسك فابريجاس، ويضع اسمه ضمن المرشحين لتولي تدريب الفريق في موسم 2026-2027.

ووفقًا للمحلل خورخي بيكون عبر منصة El Desmarque، فإن إدارة ريال مدريد أعجبت بأسلوب فابريجاس في العمل وتكتيكاته في التواصل مع اللاعبين، معتبرة أنه مرشح جاد لتولي القيادة الفنية بعد تجربة ألفارو أربيلوا المؤقتة، عقب إقالة تشابي ألونسو في يناير الماضي.

سيسك فابريجاس البالغ من العمر 38 عامًا يأمل في الاستمرار في قيادة كومو، الذي يحتل حاليًا المركز الرابع بالمشاركة مع روما في الدوري الإيطالي، وقد حقق معهم صعودًا من الدرجة الثانية إلى منافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال موسمين فقط، بالإضافة إلى الوصول إلى نصف نهائي كأس إيطاليا ضد إنتر.

وتجدر الإشارة إلى أن فابريجاس بدأ مسيرته الاحترافية في أكاديمية برشلونة للشباب، ثم لعب لأرسنال وتشيلسي وموناكو قبل أن يعتزل في كومو عام 2023، وانتقل مباشرة إلى التدريب، حيث استفاد من الدعم المالي الكبير من ملاك النادي الإندونيسيين لتطوير الفريق، بما في ذلك التعاقد مع نيكو باز، الذي يمتلك ريال مدريد بندًا لاستعادته.