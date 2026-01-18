رفض الإعلامي تامر أمين، التصريحات التي صدرت من المدير الفني للمنتخب الوطني، الكابتن حسام حسن، وشقيقه إبراهيم حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا، مشيرا إلى أنها تسببت في «أزمة بدون لازمة».

وأشار خلال برنامج «آخر النهار» إلى تجاوز عدد الحضور الجماهيري في مدرجات مباراة مصر ونيجيريا 38 ألف متفرج، أغلبيتهم الساحقة من الشعب المغربي، لافتا إلى أن الأغلبية الساحقة شجعت منتخب نيجيريا «باستماتة» بسبب تصريحات التوأم، سواء حديث الكابتن حسام حسن عن التنظيم والملعب والفندق، أو تصريحات إبراهيم حسن عن عدم حصول المغرب على بطولة منذ 50 عاما.

وأكد أن هذا الكلام «لا يليق»، سواء من حسام حسن بوضع «مبررات للخسارة»، أو من إبراهيم حسن بـ «الإساءة لمنتخب لا علاقة له بالمؤتمر الصحفي»، معتبرا أن «المغرب شرفت الكرة الإفريقية والعربية في العامين الماضيين» سواء بالوصول إلى المركز الرابع ببطولة كأس العالم أو فوزهم بكأس العالم للناشئين وبرونزية الأولمبياد.

واستنكر وصف الفندق بـ «بنسيون» أو الحديث عن وجود «ناموس» في ظل تنظيم المغرب الرائع واستعدادها لاستضافة كأس العالم 2030 مع البرتغال وإسبانيا، مشيرا إلى أن المغاربة شجعوا مصر من أول البطولة وتحولت مدينة أغادير لمدينة مصرية.

وقال: «فيه بعض الناس كنا بنسميهم لما نلعب وإحنا صغيرين (Bad Losers) يعني لما نخسر ما بعرفش أتقبل الخسارة، لازم أعلق شماعات وأعمل مبررات وأخربها على الكل، ده ممكن نعمله وإحنا عيال صغيرين، أو وإحنا بنلعب دورة رمضانية، لكن في هذا المستوى من كأس الأمم نخلي بالنا قوي، الجماهير المغربية في منتهى الزعل من حسام حسن وإبراهيم حسن، وبينظروا لهم على أنهم المدير الفني والإداري لمنتخب مصر، وليس حسام وإبراهم، وبالتالي هما مصر، وردوا غضبهم على منتخب مصر، وبعض الحاضرين في الاستاد كانوا بيصفروا أثناء عزف النشيد الوطني لمصر، وده نوع من أنواع إبداء الاعتراض على الكلام».

وطالب اتحاد الكرة بالتدخل، معتبرا أن البيان الذي أصدره الاتحاد لشكر المغرب «ليس كافيا»، قائلا: «لازم اتحاد الكورة يتدخل، وحسام وإبراهيم يطلعوا يطبطبوا على الشعب المغربي، ويحقوا لهم نفسهم ويقولوا لهم ما تزعلوش، إحنا بنحبكم وبنقدركم».

واختتم بتقديم اعتذار باسمه نيابة عن المصريين، قائلا: «إذا كان لي أن أتحدث باسم المصريين، فحقكم علينا يا مغاربة قدمتم بطولة وتنظيم ولا أروع، ويارب تكسبوا كأس الأمم، ومنتخبكم ولا أروع، واستضفتونا وأكلتونا وشربتونا وضيفتونا، وأديتم كل واجبات الضيافة وحسن الاستقبال كما يجب أن يكون، أي كلام اتقال هو ذلة لسان من أفراد لا تستقيم أبدًا مع حبنا وعشقنا وتقديرنا للإخوة المغاربة اللي بكن لهم شخصيا وكل المصريين كل الحب والتقدير، وعفا الله عما سلف».

وسيطرت صافرات الاستهجان عندما أقيم النشيد الوطني لمنتخب مصر ومع كل هجمة أو كل لعبة يتم إطلاق صافرات الاستهجان ضد المنتخب المصري، وذلك ردا على تصريحات الجهاز الفني لمصر بعد الخسارة من السنغال في الدور نصف النهائي.

وخسر منتخب مصر لكرة القدم أمام نظيره منتخب نيجيريا بضربات الترجيح في مباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على لقب برونزية كأس الأمم الافريقية.