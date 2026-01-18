هاني هلال: وزير التربية والتعليم اتفق مع شركة يابانية على تطوير مناهج العلوم والرياضيات

قال الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم ووزير التعليم العالي الأسبق، إن مشروع المدارس اليابانية يتضمن بناء 100 مدرسة جديدة «من الزيرو».

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لـ «Extra News» إلى وجود وحدة في وزارة التربية والتعليم تسمى «وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية»، لها مدير مصري وآخر ياباني، وتضم مجموعة من الخبراء المصريين واليابانيين، مؤكدا أن الرئيس السيسي كانت أمنيته في زياراته المتكررة لليابان أن يكون هناك «مدير ياباني في كل مدرسة».

وأضاف أن الوحدة والوزارة تحاولان تنفيذ هذا الطلب؛ ولكن المشكلة تكمن في قلة عدد الخبراء اليابانيين المتاحين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تتحمل جزءا من والحكومة اليابانية تتحمل الجزء الآخر.

وذكر أن العدد الحالي للخبراء بلغ حوالي 16 أو 17 خبيراً بخلاف الوحدة، مشيرا إلى تكليف كل خبير بالإشراف على مدرستين أو ثلاث جغرافيا.

وتطرق إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بهؤلاء الخبراء منذ حوالي شهر ونصف، موضحا أن الرئيس جمعهم ولم يحضر معهم سوى وزير التربية والتعليم، وذلك ليسمع منهم بشكل مباشر، بهدف تقديم الدعم السياسي الهام لنجاح المشروع.

وأكد أن الوزارة بدأت تطور المناهج طبقا للنموذج الياباني، مستشهدا بدراسة أجراها بنفسه عام 2016 مع خبير شهدت مقارنة مقررات العلوم والرياضيات المصرية بنظيرتها اليابانية.

وكشف أن نتائج الدراسة أظهرت أن نواتج التعلم متوافقة بنسبة ما بين 90% إلى 95%، موضحا أن الفرق يكمن في «طريقة كتابة المنهج وتدريسه».

وأوضح أن وزير التعليم اتفق مع شركة «سبريكس»، والتي تعد من أكبر شركات التطوير في اليابان، لتطوير مناهج الرياضيات، مشيرا إلى إعداد كتاب رياضيات للصف الأول الابتدائي لهذا العام، كما جرى توقيع اتفاقية هذا الأسبوع لتطوير مناهج العلوم.

وأشاد بـ «شطارة» الوزير محمد عبد اللطيف في الاتفاق، لافتا إلى اشتراطه على الجانب الياباني أن في حال نقل هذا المنهج المطور لأي جهة أخرى؛ فإن مصر ستكون «شريكا» فيه.