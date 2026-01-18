الملحن عمرو مصطفى يفوز بجائزة صناع الترفيه الفخرية في حفل Joy award

فاز الملحن عمرو مصطفى بجائزة صنّاع الترفيه الفخرية خلال حفل Joy Awards هذا العام، والذي شهد تقديم النجم العالمي روبي ويليامز.

وقال عمرو مصطفى خلال كلمته: «شكرًا يا أبو ناصر، أخي وصديقي. 26 سنة تلحين، وأشكر كل من عمل معي على مدار السنوات الماضية، وأشكر زوجتي وأولادي، وكل المطربين الذين تشرفت بالعمل معهم، وعلى رأسهم عمرو دياب. كما أشكر وطني مصر، الذي أفتخر بكوني مصريًا، وأعتز بتكريمي في بلدي الثاني المملكة العربية السعودية. ونحن فخورون بحفل جوي أوورد، الذي أصبح اليوم حدثًا عالميًا».

ويشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، والملحن عمرو مصطفى، والفنانة الإماراتية أحلام، والممثل الأمريكي فورست ويتكر، والممثلة وعارضة الأزياء البريطانية ميلي بوبي براون، والممثل والمنتج الأمريكي جيرمي رينر، والمخرج الكويتي أحمد الدوغجي، ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، والإعلامي السعودي صالح العريض.

كما تشهد نسخة «جوي أوورد» هذا العام حضور نخبة من النجوم العالميين، من بينهم: ميلي بوبي براون، جيرمي رينر، فورست ويتكر، مريم أوزرلي، بينار دينيز، بيتر منساه، أوسكار إسحاق، ريتشارد شيفر، شوكرو نجاتي شاهين، ترافيس فيميل، توبا بويوكستون، رون إيلي كوهين، بشرى ديفيلي، باريش أردوتش، ألكسندر لودفيغ، ألفي آلن، آرون هيلبينغ، لي كونغ جاي، لي بيونغ هون، لوك أرنولد، ليز ميتشل، مكسيم ألكسندر، جيرمي بيفن، روبي ويليامز، كان أورغانجي أوغلو، هنري جي إم جونز، كارولين شوفيل، ساول ألفاريز، دجيمون هونسو، هاندا أرتشيل، هيدز غراهام، هازل كايا، شاه روخ خان، وخالد أرغنش.