أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الاستقرار النسبي في الأحوال الجوية بأنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، إن درجات الحرارة تصل صباحًا لـ20درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتتراوح بين الـ24 والـ25 درجة مئوية بجنوب الصعيد، في حين تشهدًا انخفاضًا كبيرًا ليلًا لتتراوح بين الـ11 والـ12 مئوية القاهرة، وبين الـ7 والـ8درجات مئوية بجنوب الصعيد.

ولفت إلى أن التغيرات في درجات الحرارة هي السمة الأساسية خلال هذه الفترة، مؤكدًا استقرار درجات الحرارة على المعدلات السابقة طوال هذا الأسبوع، ماعدا يوم الثلاثاء، متوقعًا أن يشهد انخفاضًا طفيفًا يتراوح بين الـ17 والـ18 درجة مئوية نهارًا.

وتوقع احتمالية هطول أمطار تصل للمتوسطة غدًا على السواحل الشمالية والوجه البحري، في حين تقل الشدة على مدن القناة، وتضعف الاحتمالية على محافظات القاهرة الكبرى، لافتًا إلى انخفاض هذه المعدلات يوم الإثنين لتتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على الساحل الشمالي.

وحذّر من استمرار الشبورة المائية غدًا، والتي ربما تكون كثيفة على الطرق الزراعية، لافتًا إلى أنها تبدأ من منتصف الليل وتتلاشى تدريجًا من السابعة صباحًا، فيما تستقر الأجواء وتشمس من الـ10صباحًا.