الهلال يتصدر الدوري السعودي بالفوز على ضمك

اعتلى فريق الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين بالفوز على مضيفه ضمك 2-0 اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

وسجل الأوروجواياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو هدفي الهلال في الدقيقة 35 و53، حيث كان الأول قد تابع كرة عرضية من الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بتسديدة إلى داخل الشباك.

أما ليوناردو - هداف الهلال هذا الموسم - فكان قد استغل كرة عرضية أيضا من نونيز مرت من حارس ضمك ليتابعها بتسديد في الشباك.

ورفع الهلال رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن النصر الذي كان قد خسر مباراته بنفس الجولة ضد الأهلي بنتيجة 3-2.