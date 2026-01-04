تشيلسي يفرض التعادل على مانشستر سيتي في وقت قاتل بالدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قمة اليوم من الدوري الإنجليزي، بين مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم مانشستر سيتي بهدف من متوسط الميدان الهولندي تيجاني ريندرز، في الدقيقة 42 من عمر المواجهة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، فيما تعادل تشيلسي في الوقت القاتل، الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4، عن طريق إنزو فيرنانديز.

بهذا التعادل رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 42، في المركز الثاني من جدول ترتيب البريميرليج، وبفارق 6 نقاط عن أرسنال المتصدر، كما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 31 في المركز الخامس من جدول الترتيب، بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر يونايتد.

ويلعب مانشستر سيتي على ملعبه في الجولة المقبلة أمام برايتون يوم الأربعاء المقبل، فيما يخرج تشيلسي لمواجهة فولهام في نفس اليوم كذلك.