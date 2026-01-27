 اقتحامات وإطلاق نار.. اعتداءات إسرائيلية متصاعدة ضد فلسطينيين في الضفة والقدس - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 يناير 2026 6:06 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

اقتحامات وإطلاق نار.. اعتداءات إسرائيلية متصاعدة ضد فلسطينيين في الضفة والقدس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 5:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 يناير 2026 - 5:27 م

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا ميدانيًا تمثّل في مواجهات ميدانية واقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، امتدت من شمال الضفة وصولًا إلى القدس.

ففي شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب وكالة شهاب.

وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين في منطقة رأس العين الواقعة بين بلدتي قصرة وجالود جنوب شرق المدينة، عقب إعادة المستوطنين نصب خيام استيطانية في المنطقة.

وفي وسط الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون أطراف بلدة بيرزيت شمال رام الله من جهة حاجز عطارة العسكري، وقاموا باستفزاز المواطنين، بحسب مصادر محلية.

أما في القدس المحتلة، فقد داهمت قوات الاحتلال عددًا من المحال التجارية في بلدة العيزرية شرق القدس، واستولت على محتوياتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك