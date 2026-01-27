شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا ميدانيًا تمثّل في مواجهات ميدانية واقتحامات واعتداءات نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون، امتدت من شمال الضفة وصولًا إلى القدس.

ففي شمال الضفة الغربية، اندلعت مواجهات في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات، بحسب وكالة شهاب.

وفي محافظة نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان والمستوطنين في منطقة رأس العين الواقعة بين بلدتي قصرة وجالود جنوب شرق المدينة، عقب إعادة المستوطنين نصب خيام استيطانية في المنطقة.

وفي وسط الضفة الغربية، اقتحم مستوطنون أطراف بلدة بيرزيت شمال رام الله من جهة حاجز عطارة العسكري، وقاموا باستفزاز المواطنين، بحسب مصادر محلية.

أما في القدس المحتلة، فقد داهمت قوات الاحتلال عددًا من المحال التجارية في بلدة العيزرية شرق القدس، واستولت على محتوياتها.



