عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا في ختام التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال بنداري، إن الهيئة تلقت 13 شكوى، بواقع خمس شكاوى توجيه ناخبين وتم التعامل معها والتأكد من عدم صحة الشكاوى وأن الأمر كان بمثابة تنظيم للدخول إلى غرف الاقتراع، بجانب 3 شكاوى عدم السماح بدخول مندوبين، مؤكدا أن هناك خلطًا بين المندوب والوكيل وتم توضيح الأمر للمندوبين والوكلاء ودور كل منهم.

ولفت إلى تلقي ثلاثة شكاوى برشاوى انتخابية وتم التوجيه باتخاذ اللازم حيالها، موجهًا الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التعامل مع هذه الشكاوى، بجانب 2 شكوى ازدحام وتكدس أمام اللجان، وتم التعامل معها.

وأفاد بأن الشكاوى تتوزع بين 5 شكاوى في الجيزة، و3 في المنيا، و2 في الفيوم، وشكوى واحدة في كل من أسوان والأقصر وسوهاج.

وصرح بأن الفئة العمرية من 18 لـ30 سنة قدمت 6 شكاوى، والفئة من 31 لـ40 سنة 4 شكاوى، والفئة من 41 لـ50 سنة 3 شكاوى.

عن شكاوى الأحزاب، أوضح أنه لن ترد شكاوى إلا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بواقع خمسة، تتوزع بين 2 شكوى بالتكدس وتوجيه ناخبين، وتم عدم وقوع توجيه وأن الأمر يقتصر على تنظيم دخول وخروج الناخبين للتيسير عليهم، فضلا عن 3 شكاوى تتعلق بعدم السماح للمناديب بالدخول، وكذلك الوكلاء بعدم حضور الفرز.