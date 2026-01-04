وزير داخلية اليمن يحذر من عمليات تهريب ونقل للأسلحة من عدن إلى المحافظات

وجّه وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان، الأحد، جميع منتسبي الوحدات الأمنية المتواجدين في العاصمة المؤقتة عدن إلى الالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المتضمنة منع إخراج أو نقل أي نوع من أنواع الأسلحة (الثقيلة، المتوسطة، الخفيفة) من عدن إلى أي محافظة أخرى، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وشدد وزير الداخلية في برقية إلى القيادات العسكرية والأمنية على "الإلتزام بالتوجيهات العليا، ومنع تهريب، أو صرف الأسلحة، أو بيعها أو العبث بها بأي صورة كانت، والعمل على حصرها وتسليمها فورا للمؤسسات الرسمية للدولة والجهات المختصة المخولة قانونا بالإشراف عليها".

وأضاف أن "أية مخالفة لهذه التوجيهات تمثل انتهاكا صريحا للقانون وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار"، مشيرا إلى أن "كل من يخالف الأوامر سيكون تحت طائلة الملاحقة القانونية، وإحالته إلى الأجهزة المختصة لينال العقاب الرادع دون تهاون".

وحذر وزير الداخلية من أن "أي عملية نقل، أو تخزين وتوزيع الأسلحة خارج الأطر الرسمية، يشكل تهديدا للأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي، ويقوض جهود الدولة في ترسيخ السكينة العامة وسيادة النظام والقانون".

ودعا جميع المواطنين بالعاصمة المؤقتة عدن إلى "التحلّي بالمسئولية الوطنية والانضباط المؤسسي والتعاون الكامل مع الأجهزة المختصة حفاظاً على أمن المدينة، وهيبة مؤسسات الدولة، وسلطات إنفاذ القانون".



