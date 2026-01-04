الهيئة الوطنية عن انتخابات مجلس النواب 2025: أشرفنا على أطول استحقاق انتخابي

عقد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا في ختام التصويت بجولة الإعادة في 27 دائرة ملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال بنداري، إن ساعات تفصل عن الانتهاء من عملية الاقتراع والفرز وإعلان الحصر العددي لجولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأضاف أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو الأطول منذ إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قبل نحو 9 سنوات، موضحًا أن هذا الاستحقاق امتدت جولاته وإجراءاته ومراحله لتصل إلى 99 يومًا منذ صدور القرار بدعوة المواطنين للانتخاب في 4 أكتوبر الماضي حتى إعلان نتيجة آخر الجولات في 10 يناير الجاري.

وشدد على أن المصريين أثبتوا مجددا أن وعيهم الكبير هو البوصلة التي توجه سفينة الوطن نحو الاستقرار والرفعة وأن إراداتهم لا تعرف الكلل ولا يتسرب إليها الملل.

ولفت إلى أن إجراء هذا الاستحقاق مع تعدد جولاته وتفاصيلها ما كان أن يُكتب لها النجاح إلا في ظل قوة واستقرار الدولة ورسوخ أركانها وتمسكها بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ووجه الشكر لكل من شارك من الناخبين في العملية الانتخابية، وتحديدًا المرأة التي وصفها بأيقونة الوطن وحارسة هويته، وإلى شباب مصر الواعد باعتبارهم القوة التي تحول أحلام الوطن إلى واقع.

كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع والداخلية والخارجية والصحة والاتصالات والتربية والتعليم والمالية وجميع مؤسسات الدولة على تعاونها الصادق مع الهيئة.