أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 23:10 مساء الإثنين، وأثناء مسير قطار بضائع محمل بحاويات فارغة بين محطتي طوخ وسندنهور بمحافظة القليوبية، سقطت السبنسة وبعض المشمول وعدد من الحاويات من أعلى عربات القطار على جانبي السكة، دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات أو أضرار فنية لعربات القطار أو خروجها عن القضبان.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه تم على الفور الدفع بمعدات الرفع والأطقم الفنية والهندسية التابعة للهيئة إلى موقع الحادث، ويجري العمل على رفع الحاويات واستعادة حركة التشغيل على الخط.

وأكدت الهيئة متابعتها للموقف ومراجعة إجراءات السلامة والتشغيل بمنطقة الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الحركة، كما قامت بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين.

وقدمت الهيئة اعتذارها للركاب عن أي تأخيرات قد تطرأ على حركة القطارات نتيجة الحادث، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على سلامة التشغيل وأمن وسلامة المواطنين.