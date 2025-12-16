نائب رئيس اتحاد العمال: الحد الأدنى للأجور إجراءات متكاملة وليس أرقامًا

رد مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول "الحد الأدنى الذي يكفي المواطن ليعيش به؟"، قائلًا: "مقدرش أحدد رقم.. ولكن أحدد من خلال الإجراءات اللي هتتعمل".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الإثنين، أن الحد الأدنى للأجور لا يمكن قياسه بالأرقام والمبالغ، لأنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات المتكاملة، معلقًا: "النهاردة لما حضرتك تزودني 1000 جنيه هترفع أسعار الخدمات الحكومية والغاز ولا لا.. هتعمل إي في ارتفاع نسبة التضخم والأسعار".

وشدد على اعتبار الحد الأدنى للأجور كمجرد رقم سيضر أكثر مما ينفع، معلقًا: "أنا ممكن أخد الصبح 1000زيادة وأخسر 2000 نتيجة الإجراءات اللي مش هتتحرك معايا".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية دعوة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه شهريًا.

يذكر أن المجلس القومي للأجور قرر رفع الحد الأدنى من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه بداية من مارس الماضي 2025.