حسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب، بفوز ثمين على جنوب أفريقيا 1-0 اليوم الجمعة.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه وسدها في الدقيقة 45.

وشهدت المباراة لعب المنتخب المصري الشوط الثاني بالكامل بنقص عددي لطرد محمد هاني.

وأنهى منتخب مصر عقدة غياب الفوز على جنوب أفريقيا بفوز ثأري على المنتخب الذي أطاح بالفراعنة من ثمن نهائي نسخة 2019 على أرضهم، وهو الفوز الأول منذ نهائي نسخة 98 في جنوب أفريقيا.

فرض منتخب مصر أفضلية في الشوط الأول رغم امتلاك الكرة من جنوب أفريقيا في أول الدقائق.

وجاءت أول فرصة مصرية عن طريق عمر مرموش في الدقيقة 9 من محاولة اختراق لكن المدافع موداو قام بالتغطية

ثم جاءت عرضية محمد هاني الأرضية لمحمد صلاح أمام المرمى لتمثل فرصة خطيرة لكن لم يلحق بها في الدقيقة 11.

وأتيحت فرصة أخرى في الدقيقة 18 من ركلة حرة حصل عليها مرموش، لكن الكرة مرت من أمام الجميع.

وحصل موكوينا على إنذار أول لإعاقة مرموش في مرتدة مصرية خطيرة بالدقيقة 20 أمام منطقة الجزاء مباشرة.

وسدد مرموش الركلة الحرة بطريقة رائعة لكن بجوار المرمى مباشرة في الدقيقة 22.

في المقابل لايلي فوستر سدد كرة في الدقيقة 29 أرضية تصدى لها الشناوي.

وفي الدقيقة 40 تدخل موداو مدافع جنوب أفريقيا بشكل خاطئ في كرة مشتركة مع صلاح ليسقط نجم ليفربول بعد استعمال لاعب صن داونز يده، احتساب الركلة بعد العودة لتقنية الفار.

وسجل صلاح بطريقة بانينكا ليتقدم لمصر في الدقيقة 45 .

لكن في الدقيقة 47 تعرض محمد هاني للطرد، حيث كان يمتلك بطاقة صفراء في الدقيقة 30، ليحصل على أخرى قبل نهاية الشوط الأول، إثر تدخل قوي مع موكوينا.

مع بداية الشوط الثاني شارك إمام عاشور على حساب مرموش

وشهد الشوط الثاني بأكمله ضغط مكثف من جنوب أفريقيا لاستغلال النقص العددي

وفي الدقيقة 51 جاءت تسديدة في الزاوية الضيقة تصدى لها الشناوي.

وسدد موريبي كرة أرضية في الدقيقة 57 في يد الشناوي أيضا

خرج الشناوي مبكرا من مرماه في الدقيقة 59 ليبعد مرتدة خطيرة، بعد محاولة مصرية من تريزيجيه لم تكتمل.

وتصدى ويليامز لفرصة الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 60 من تسديدة إمام.

سدد موكوينا من خارج المنطقة أعلى العارضة في الدقيقة 69.

وأنقذ الشناوي تسديدة موداو في الدقيقة 74 بعد ارتباك دفاعي.

سدد مروان كرة في الدقيقة 76 من مرتدة سريعة علت العارضة.

ثم كان هناك تصدي رائع من الشناوي في الدقيقة 79 من موديبا بعد جملة مشتركة مع فوستر.

وشارك محمد شحاتة بدلا من تريزيجيه، ومهند لاشين على حساب زيزو في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 88 طالب لاعبو جنوب أفريقيا بلمسة يد ضد ياسر إبراهيم من تسديدة موكوينا.

وشارك أسامة فيصل بدلا من محمد صلاح في الدقيقة 89.

وبعد 5 دقائق وقت من مراجعة تقنية الفيديو، أشار الحكم بعدم وجود ركلة جزاء.