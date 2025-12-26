الأزهر يدعو السوريين للتكاتف ضد مخطط أسود بعد تفجير مسجد في حمص

اعتبر "الأزهر الشريف" الهجوم الإرهابي على مسجد في محافظة حمص وسط سوريا "انتهاكًا صارخًا لحرمة دور العبادة وقدسيتها"، ودعا السوريين إلى التكاتف لمواجهة "مخطط أسود" يستهدف استقرار البلاد والعبث بوحدة الشعب.

وقال الأزهر في بيان اليوم الجمعة، إنه "يدين بأشد العبارات التفجير الإرهابي الغادر الذي استهدف بيتًا من بيوت الله أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين الأبرياء".

وشدد البيان على أن "الجريمة الإرهابية تمثل اعتداءً سافرًا على حرمة النفس البشرية، وانتهاكًا صارخًا لحرمة دور العبادة وقدسيتها"، موضحًا أن مرتكبيها "تجردوا من كل معاني الرحمة وقيم الدين والإنسانية والأخلاق، واستهانوا بقيمة الحياة الإنسانية".

ودعا الأزهر السوريين "على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذا المخطط الأسود الذي يسعى إلى نشر الفوضى والعبث بوحدة الشعب"، مؤكدًا "ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا الخطر الداهم".

وتقدم البيان بـ"خالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء وللشعب السوري، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ سوريا وشعبها من كل سوء ومكروه".

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين جراء "تفجير إرهابي" داخل مسجد في مدينة حمص، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن عبوات ناسفة زرعت داخل المسجد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".