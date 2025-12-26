إصابة ثلاث سيدات بجروح جراء حادث طعن في مترو باريس

أصيب ثلاث سيدات بجروح طفيفة مساء اليوم الجمعة، إثر حادث طعن وقع في مترو الأنفاق بالعاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفادت مصادر الشرطة الفرنسية، التي ألقت القبض على المشتبه به.

وأوضحت المصادر أن رجلاً مسلحًا بسكين طعن النساء في محطات مختلفة على الخط الثالث من المترو، قبل أن يحاول الفرار، إلا أن الشرطة تمكنت من ضبطه لاحقًا.

قدّم رجال الإسعاف الإسعافات الأولية للجرحى، الذين أصيبوا بجروح طفيفة، وتم نقلهم لتلقي الرعاية اللازمة.

وأشارت نيابة باريس إلى أن تحديد هوية المشتبه به تم بفضل كاميرات المراقبة وتقنية تحديد الموقع الجغرافي لهاتفه، وهو من مواليد 2000 ومعروف لدى الشرطة بارتكاب جرائم سابقة، منها إتلاف ممتلكات، وأُلقي القبض عليه في منزله بضاحية "فال دواز".

وأكدت الشرطة استبعاد فرضية عمل إرهابي، مشيرة إلى أن الحادث قد يكون ناتجًا عن اضطرابات نفسية لدى المشتبه به.

وتم فتح تحقيق معه بتهمة الشروع في القتل العمد، وعادت حركة قطارات الخط الثالث إلى طبيعتها بعد نحو ساعتين من وقوع الحادث.