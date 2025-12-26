مصطفى بكري يطالب مدبولي بمؤتمر صحفي عاجل لتوضيح تصريحات خفض الدين: القلق كبير داخل مصر وخارجها

طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الخروج للرأي العام في مؤتمر صحفي لتوضيح تصريحاته الأخيرة، بشأن تبني الحكومة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها الدولة منذ نحو 50 عامًا، قائلا: «لازم رئيس الوزراء يخرج، ويقول ما هو المقصود!».

وأضاف خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الجمعة، إن تصريحات رئيس الوزراء، أحدثت حالة من «السعادة لدى الناس»؛ لكنها في ذات الوقت أدت إلى «قلق كبير داخل مصر وخارجها».

وطرح «بكري» التساؤلات التي تدور في الشارع المصري، قائلا: «ما الإطار الزمني للتنفيذ؟ وكيف سيتم الوصول إلى خفض الدين الخارجي والمحلي إلى نسبة أقل مما كانت عليه قبل 50 عاما؟ إزاي هنزل وأنا عندي 160 مليار دولار! (حجم الدين الخارجي)، ونسبة الدين الحالية 84% من إجمالي الناتج القومي؟ هل هقدر أنزل بالدين 20%؟ طيب هنزل إزاي!».

وحذر من أن ترك الأسئلة معلقة يفتح الباب على مصراعيه أمام الجدل والشائعات، قائلا: «لازم نقول، لأن الجدل كبير، الناس بتقول فيه مقايضة ولا إيه! تاركين الباب للشائعات!».

وشدد على ضرورة الإسراع بعقد المؤتمر الصحفي لإزالة اللبس، لا سيما مع قرب استئناف عمل البورصة يوم الأحد، قائلا: «أتمنى من رئيس الوزراء أن يسرع بعقد المؤتمر الصحفي، حتى تتضح الصورة ونُزيل اللبس واللغط الذي انتشر بصورة واسعة جدًا، لازم تطمئن الناس».

واعتبر أن تصريحات رئيس الوزراء «بشرى جيدة جدًا مقدرة»؛ لكن غياب التفاصيل يفتح الباب أمام الجدل، متابعا :«اخرج يا سيادة رئيس الوزراء غدًا حتى تطمئن الناس، لأن الشعب المصري يريد الاطمئنان، والمستثمر والبورصة والبنوك يريدون الاطمئنان، وأنا على ثقة أن كلام رئيس الوزراء سيُحدث ارتياحا نفسيا لدى الناس».