قال الإعلامي عمرو أديب، إن فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا جعل هذا اليوم هو يوم الفرح والسعادة المطلقة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الحارس محمد الشناوي عاد إلى سابق عهده، وتابع: «كل الهز والمز واللز انتهى اليوم.. والشناوي هو رجل المباراة عن حق.. ولولاه لكانت هناك مأساة لكن المنتخب حقق الفوز وضمن التأخل متصدر المجموعة».

وأوضح أن المنتخب لعب مباراة جيدة جدًا، واستكمل: «شوفوا عين محمد صلاح بعد تسجيل الهدف.. أكثر من 40% قوة المنتخب هي قوة صلاح».

وشدد على أن كل لاعبي المنتخب قدموا أداءً جيدًا، وتحديدًا إمام عاشور ومحمود حسن تريزيجيه وغيرهما، كما أن الدفاع كان متماسكًا للغاية، مشيرًا إلى أنه كان هناك اهتزاز في نهاية المباراة لكن الفريق حقق المطلوب.

ولفت إلى أن المنتخب أصبح مخيفًا لمنافسيه بعدما أثبت قوته وأنه يملك لاعبين جيدين، وتابع: «الاسم ابتدى يهز ويخوف.. وعلى الجميع أن يحذر من مصر».

وقاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على جنوب إفريقيا بهدف من ضربة جزاء، ليضمن منتخب الفراعنة التأهل متصدرًا لدور الـ16 في بطولة كأس أمم إفريقيا قبل أن يختتم دور المجموعات يوم الاثنين بمواجهة أنجولا.

وحصد الحارس محمد الشناوي، جائزة رجل المباراة بعدما استأسد في الزود عن عرين المنتخب خلال مواجهة منتخب الأولاد.

وكان المنتخب قد استهل مشاركته في البطولة بالفوز على زيمبابوي بهدفين لهدف. وكان قد سجل للفراعنة كلٌ من محمد صلاح وعمر مرموش.