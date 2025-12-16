قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة انتهجت سياسة واضحة لتقديم «خدمة متميزة للمواطنين» لا تقتصر فقط على توفير السلع التموينية، ولكنها تهتم أيضا بملف التجارة الداخلية.

واستشهد خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC» مصر» بمبادرة «أسواق اليوم الواحد» التي استهدفت تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار، قائلا: «أقمنا أكثر من 500 سوق يوم واحد في المراحل السابقة، وأعلنا عن المرحلة الثالثة بالتزامن مع قرب شهر رمضان».

وأكد أن الأسعار في هذه الأسواق تقل عن السوق الخارجي بنسب تصل إلى 30% في الكثير من الأحيان، كما أنها تمنح فرصة لصغار المنتجين للوصول إلى المستهلك.

ونوه إلى إطلاق علامة تجارية جديدة للمجمعات الاستهلاكية تحت اسم Carry On في إطار تطوير المنافذ الحكومية، قائلا: «الجيل الجديد لا يعرف أهمية الجمعية التي تربينا عليها، ونحن نحاول تقديمها بشكل يليق بالمواطن، من خلال تقدم خدمة متميزة وأسعار جيدة».

ولفت إلى افتتاح خامس فرع مطور تحت هذه العلامة، مؤكدا أن هذا الشكل الجديد ستكون عليه الجمعيات البالغ عدد منافذها أكثر من 1060 منفذا على مستوى الجمهورية.

وشدد على أهمية السيطرة على الأسعار باستخدام آليات السوق، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد صعودًا «غير مبرر» لأسعار البيض، أدت إلى المطالبة بتدخل الدولة لفرض تسعيرة جبرية، لكن الوزارة استخدمت آليات السوق من خلال طرحها البيض بسعر مناسب، لافتا إلى وصول سعر كرتونة البيض اليوم إلى 110 جنيهات.