مدرب بنين: نأمل أن يفوز الأفضل في مواجهة مصر دون تأثير التحكيم أو تقنية الفيديو

أكد جيرنوت رور، المدير الفني لمنتخب بنين، أن مواجهة مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 ستكون مباراة في غاية الصعوبة أمام فريق كبير وعريق.

وقال روهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أتوقع مباراة في غاية الصعوبة أمام فريق كبير وعريق، وأتمنى أن نكون في مستوانا".

وأضاف: "لسنا المرشحين للفوز، ولكن هذا لا يعني أننا لا نملك طموح الأداء الجيد والتأهل، ولما لا". وأوضح المدير الفني أن الفريق متحفز جدًا رغم الغيابات والإصابات، مؤكدًا: "إنها مباراة يتمنى أي لاعب المشاركة فيها".

وحول ما يتردد عن مكافآت مخصصة، أوضح روهر: "تابعنا ما يتردد في وسائل الإعلام عن تخصيص مكافآت، ولكن لم يبلغنا أي مسؤول بذلك، رغم أنه خبر رائع. الشائعات عديدة، لكن الحقيقة أن التأهل على حساب مصر يستحق جائزة للاعبين".

وعن تنظيم البطولة، أبدى روهر رأيًا شخصيًا قائلاً: "أشعر بخيبة أمل بشأن إقامة البطولة كل 4 سنوات، بل أفضل إقامتها كل عامين، لأن أفريقيا لها أجواء خاصة ومختلفة عن الأولمبياد والبطولات الأوروبية، كرة القدم في أفريقيا أكثر من مجرد مباراة، بل حماس وشغف".

وأضاف: "نأمل ألا تهطل الأمطار في مباراتنا أمام مصر، وأن تكون الظروف المناخية جيدة. وأتمنى أن يفوز الأفضل دون ظروف معاكسة من التحكيم أو تقنية الفيديو، نعلم أن منتخب مصر هو الأقرب للفوز ويحظى بدعم جماهيري كبير في أغادير".

وتطرق روهر للجانب الفني والتحضيرات للمباراة، مشيرًا إلى أن احتلال بنين المركز الثالث في مجموعته يعني مواجهة فريق قوي مثل مصر: "قلنا سنتعامل مع الأمر، وبدأنا الاستعداد ودراسة المنافس. منتخب مصر خاض مباراته الثالثة أمام أنجولا بالصف الثاني بينما لعبنا مباراة قوية أمام السنغال، لذا كل التوقعات في صالح مصر، ونريد أن نقلب هذه التوقعات".