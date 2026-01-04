سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 18 متهمًا بتوجيه الناخبين وتقديم رشاوى انتخابية في وقائع مختلفة خلال عملية الاقتراع بجولة الإعادة في 27 دائرة ضمن انتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 30 التي سبق أن ألغيت بأحكام الإدارية العليا.

وحتى منتصف اليوم، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة منشأة القناطر بالجيزة من ضبط شخص بمحيط اللجنة حال قيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة الأهرام من ضبط 4 أشخاص بمحيط اللجنة وبحوزتهم بطاقات رقم قومي خاصة بمواطنين وكروت دعاية انتخابية لمرشحين ومبالغ مالية، تمهيدا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على لجانهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحهم، كما تم 4 آخرين في الدائرة ذاتها نفس الاتهامات.

وفي واقعة أخرى بذات الدائرة، تم ضبط شخصين بمحيط اللجنة وبحوزتهما بطاقات رقم قومي خاصة بمواطنين تمهيدا لحثهم على التصويت لصالح مرشح.

وفي محافظة المنيا تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة دير مواس من ضبط شخصين بمحيط اللجنة وبحوزتهما بطاقات رقم قومي خاصة ببعض المواطنين، تمهيدًا لحثهم على التصويت لصالح مرشح.

وفي الأقصر تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بمنطقة القرنة من ضبط سيدة بمحيط اللجنة وبحوزتها كشوف مدون بها بيانات ناخبين ومبالغ مالية، تمهيدا لتوزيعها عليهم لدفعهم للتصويت لصالح مرشح.

وفي أسوان تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة إدفو من ضبط شخص بمحيط اللجنة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحيت.

وفي محافظة البحيرة تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين لجنة انتخابية بدائرة حوش عيسى من ضبط شخص بمحيط اللجنة وبحوزته مبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح.

كما تم ضبط شخص آخر بدائرة كوم حمادة وبحوزته دعاية انتخابية خاصة بأحد المرشحين، تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالحه.

وفي مركز رشيد تمكنت الخدمات الأمنية من ضبط شخص بمحيط لجنة انتخابية حال قيادته سيارة وقيامه بحث الناخبين على التصويت لصالح مرشح.

وفي الدلنجات تم ضبط شخص بمحيط لجنة انتخابية وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح مرشح.

وفي سياق آخر، رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء شخص حصول عدد من السيدات يستقللن سيارة ميكروباص على مبالغ مالية مقابل الإدلاء بأصواتهن لصالح مرشح بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وبمواجهته اعترف بادعائه الكاذب وقيامه بتصوير المقطع بإحدى المناطق والزعم بكون السيدات ناخبات على خلاف الحقيقة؛ بهدف زيادة معدلات المشاهدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.