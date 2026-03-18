سفير الإمارات لدى ألمانيا يطالب إيران بوقف الهجمات فورا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خفض التصعيد بعد الغارات الجوية الإيرانية، لكنها أكدت في الوقت نفسه على حقها في الدفاع عن النفس، وفقا لما صرح به سفير الإمارات لدى ألمانيا.

وقال السفير أحمد العطار لصحيفة هاندلسبلات في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء، إن الإمارات ستستمر في العمل مع الولايات المتحدة كشريك لمنع أي تصعيد إضافي في المنطقة، مضيفا أن الإمارات تحتفظ بالحق الكامل في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي.

وتشن إيران هجمات على دول الخليج منذ بداية الحرب قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع، حيث تعرضت الإمارات لهجمات مكثفة بشكل خاص.

ودعا المرشد الإيراني المعين حديثا، مجتبى خامنئي، دول الخليج إلى إغلاق القواعد الأمريكية على أراضيها، محذرا من أن الهجمات ستستمر في حال عدم الامتثال.

وأشار العطار إلى أن الإمارات في حالة دفاع عن النفس حاليا، ودعا إيران إلى وقف الهجمات فورا.

وأضاف أن الإمارات أوضحت بشكل جلي أنها لن تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران، إلا أن طهران ما زالت تستهدف عمدا مباني سكنية ومطارات وغيرها من المنشآت المدنية بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأكد السفير أن الإمارات قضت سنوات في بناء صورتها كمكان آمن في الشرق الأوسط، فضلا عن كونها مركزا لوجستيا وماليا ووجهة فاخرة، مشيرا إلى أن الحرب الإيرانية تهدد الآن هذا النموذج الاقتصادي.

وختم بالقول إنه لم يفقد الأمل بعد في التوصل إلى حل دبلوماسي.