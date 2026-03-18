الولايات المتحدة تعلن استخدام قنابل خارقة للتحصينات لضرب مواقع صواريخ إيرانية قرب مضيق هرمز

قال الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء إنه استخدم قنابل خارقة للتحصينات لضرب مواقع صواريخ إيرانية محصنة على طول الساحل الإيراني قرب مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، وهي القيادة العسكرية الإقليمية المسؤولة عن المنطقة، أن "عدة" ذخائر اختراق عميقة تزن حوالي 2300 كيلوجرام تم "استخدامها بنجاح" في الغارات.

وتستخدم هذه الذخائر المتخصصة ضد المنشآت المحصنة أو المخابئ تحت الأرض.

وأضافت سنتكوم: "كانت صواريخ كروز الإيرانية المضادة للسفن في هذه المواقع تشكل خطرا على حركة الشحن الدولي في المضيق".

ويعد مضيق هرمز، الذي يبلغ عرضه نحو 55 كيلومترا بين إيران وسلطنة عمان، شريانا حيويا لنقل النفط والغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي.

وبعد الغارات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، هددت طهران مرارا باستهداف السفن العابرة للمضيق. وتدهورت حركة الشحن هناك بشكل شبه كامل منذ بداية الحرب قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع.