وزيرا دفاع تايلاند وكمبوديا يعتزمان بحث التوصل لوقف دائم لإطلاق النار

من المقرر أن يلتقي وزيرا الدفاع التايلاندي والكمبودي، غدا السبت، لبحث التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في الصراع الحدودي الدموي الذي تجدد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأعلن مسئولون، اليوم الجمعة، أنه من المقرر عقد المحادثات عند نقطة تفتيش حدودية في تايلاند، عقب أعمال تحضيرية قامت بها خلال الأيام الأخيرة لجنة مشتركة معنية بقضايا الحدود.

وأعرب رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيراكول، عن أمله في أن يتمكن الجانبان من الاتفاق على بيان مشترك لإنهاء القتال، والسير على النهج الذي رسمه الإعلان الذي صدر في أكتوبر، والذي حدد خطوات نحو سلام دائم.

وعقب تجدد القتال منذ الصيف ووقف إطلاق نار قصير الأمد، اتفق الجانبان في أكتوبر على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة الحدودية وتنفيذ عمليات مشتركة لإزالة الألغام.

لكن القتال استؤنف مجددا منذ أوائل ديسمبر في عدد من النقاط على طول الحدود المشتركة الممتدة لمسافة نحو 800 كيلومتر.

ويتهم كل طرف الطرفَ الآخر باستهداف المدنيين، فيما يرفض كل منهما اتهامات الآخر.