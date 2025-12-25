 الأمن العام السعودي: إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام وإصابة رجل أمن أثناء محاولة إنقاذه - بوابة الشروق
الخميس 25 ديسمبر 2025 8:33 م القاهرة
الأمن العام السعودي: إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام وإصابة رجل أمن أثناء محاولة إنقاذه

محمد شعبان
نشر في: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 8:26 م | آخر تحديث: الخميس 25 ديسمبر 2025 - 8:26 م

أعلن الأمن العام السعودي، عن حادثة إقدام شخص على إلقاء نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، مشيرا إلى إصابة أحد رجال الأمن التابعين للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام أثناء محاولة إنقاذه.

وقال بيان الأمن العام السعودي عبر منصة «X» مساء اليوم الخميس، إن «القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر - في حينه - حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه».

وأشار إلى نقل الشخص المصاب ورجل الأمن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الاجراءات النظامية.

 

 

