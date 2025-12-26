القومي للسينما يعرض الفيلم التسجيلي هي بحضور نخبة من نجوم الفن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقام المركز القومي للسينما مساء امس العرض الخاص للفيلم التسجيلي "هي" للمخرج عاطف شكري على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية.

وشهد العرض حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما والشخصيات العامة من بينهم الهام شاهين والمعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والمنتج هشام سليمان والمخرج علي إدريس والمخرج محمد ياسين والمخرج خالد بهجت والمخرج اشرف فايق والسيناريست شهيرة سلام ومدير التصوير محمود عبدالسميع الى جانب نخبة من المهتمين بالسينما.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ويروي قصة انسانية ملهمة عن رحلة الدكتورة ايمان كريم التي واجهت إعاقتها بالإرادة والعمل لتصبح أحد النماذج المؤثرة في المجتمع.

وشارك في تنفيذ العمل الموسيقار راجح داوود ومدير التصوير مصطفى نبيل والمونتيرة نسمة مصطفى والجرافيك أحمد السرجاني والصوت والمكساج بسام فرحات وإدارة الإنتاج أحمد رفاعي وجيهان إبراهيم والإنتاج الفني رانيا محمود بينما صمم البوستر الرسمي الفنان هيثم الباجوري.

وأعرب الحضور عن إعجابهم بالفيلم وما يحمله من رسالة إنسانية مؤثرة.

وعقب العرض اقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي احمد سعد الدينن بحضور الدكتورة إيمان كريم، والدكتور احمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج عاطف شكري، والموسيقار راجح داوود، حيث تمت مناقشة مراحل إنتاج الفيلم منذ الفكرة وحتى عرضه امام الجمهور.

يذكر أن الفيلم التسجيلي "هي" كان حصل على شهادة التقدير الخاصة ضمن فعاليات المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون الذي أقيم في نيويورك خلال الفترة من الحادي والثلاثين من اكتوبر حتى الثاني من نوفمبر الماضيين.