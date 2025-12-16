إيمان كريم: استجابة فورية لشكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة وربطها بمنظومة الشكاوى الحكومية

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدور الأساسي والأصيل للمجلس يتمثل في التواصل الفعّال مع جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التواصل لا يقتصر على تلقي الشكاوى فقط، بل يشمل أيضًا الاستفسارات والمقترحات، انطلاقًا من مبدأ «لا شيء عنا بدوننا»، بما يضمن مشاركتهم الفعلية في رسم السياسات والبرامج والاستراتيجيات الوطنية وفقًا للدستور والقانون.

وأوضحت إيمان كريم أن المجلس يعتمد على وسائل متعددة للتواصل تراعي اختلاف أنواع الإعاقات، حيث يوفر خدمات التواصل عبر المكالمات المرئية بمترجمي لغة الإشارة لذوي الإعاقات السمعية، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمة «الماسنجر»، والرقم الساخن، فضلًا عن مكتب خدمة المواطنين داخل المجلس، الذي يستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة للاستماع إلى مشكلاتهم، وتسجيلها في استمارات مخصصة، وتحديد آليات الحل أو توجيههم للجهات المختصة.

وأضافت المشرف العام للمجلس أن المجلس مرتبط شبكيًا بمنظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، بما يضمن وصول الشكاوى إلى الجهات المعنية والرد عليها خلال مدة قصوى لا تتجاوز 21 يومًا.

ولفتت، إلى أن بعض الشكاوى قد لا تكون محل استجابة قانونية لعدم إلزام القانون بها، إلا أن المجلس يحرص رغم ذلك على متابعتها وتقديم التوعية القانونية اللازمة للمواطنين.

وشددت إيمان كريم على أن عمل المجلس لا يقتصر على تلقي الشكاوى داخل مقره، بل يمتد إلى المحافظات من خلال الحوارات المجتمعية التي نُفذت خلال السنتين الماضيتين، فضلًا عن الاستراتيجية الوطنية والمبادرات، من بينها مبادرة «أسرتي قوتي»، التي تتيح جلسات استماع مباشرة للأسر مع مسؤولي الوزارات المختلفة.

