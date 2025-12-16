محافظ القليوبية يتابع حادث تساقط حاويات قطار بضائع بطوخ دون إصابات

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، يرافقه اللواء مدير أمن القليوبية، حادث تساقط عدد من الحاويات الفارغة المحمّلة على أحد القطارات بمدينة طوخ، وذلك بجوار الطريق الزراعي وداخل سور السكك الحديدية، دون حدوث أي سقوط أو تأثير على الطريق الزراعي.

وانتقل المحافظ ومدير الأمن إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات، والدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع الحادث، مع التأكيد على عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.