رئيس البنك الأهلي: نتوقع انخفاض أسعار الفائدة العام المقبل بنسبة 4%

قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن أسعار الشهادات في البنك تنخفض، لأن أسعار الفائدة عندما تنخفض يستفيد المقترضون بالسعر المخفض لارتباطهم بـ "الكوريدور".

وأضاف "الإتربي" خلال مداخلة هاتفية على قناة الشمس الزرقاء، أمس الاثنين، أن هناك شهادات مرتبطة بـ"الكوريدور" بأسعار عالية، لكن مع اتجاه "الكوريدور" للانخفاض ستنخفض أسعار الشهادات أيضًا والعكس ولكن هناك توجه لانخفاض أسعار الشهادات.

وأشار إلى أن هناك شهادات مدتها 3 سنوات، منها نوع يعطي 23% أول سنة و18.5% ثاني سنة و14% ثالث سنة، قائلاً إنه يعتبرها ثابتة، وينصح باختيارها. كما توجد شهادة ثابتة تعطي 17%.

ونصح بربط الشهادة لمدة 3 سنوات، متوقعًا أن تنخفض أسعارها مع انخفاض التضخم المتوقع لكسر 13%، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 4% و5% والقروض إلى 4% أو 4.5% العام المقبل.

ولفت إلى أن من لا يرغب في ربط الأموال لفترة طويلة يمكنه التوجه لصناديق الاستثمار وأوعية الادخار المختلفة التي تناسب المبالغ المختلفة.