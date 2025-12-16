مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة في قنا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي طفل مصرعه، وأُصيب أربعة آخرون، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الجبلاو التابعة لمركز قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص في ترعة أمام قرية الجبلاو. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري.

وأسفر الحادث عن مصرع طفل، وإصابة أربعة أشخاص بإصابات متفرقة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال السيارة والتأكد من عدم وجود مصابين آخرين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيق، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.