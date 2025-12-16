نجم مانشستر سيتي الأسبق: كنت أتمنى أن يسجل محمد صلاح ضد برايتون

أكد ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي الأسبق، أن محمد صلاح، كان في قمة مستواه عندما شارك في مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وقال ميكا ريتشاردز في تصريحات نقلتها شبكة caughtoffside: "الأهم أن محمد صلاح بدا في قمة مستواه عند دخوله، كان من المفترض أن يسجل، لكن الأهم هو أنه كانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان لا يزال يتمتع بتلك السرعة الخاطفة، وكان كذلك".

وأضاف: "ربما لم يعد بنفس مستوى المواسم السابقة من حيث الثبات، لكن من وجهة نظر كروية، كان الأمر أشبه بقول (صلاح يبدو في قمة مستواه هنا، كان بإمكاننا رؤية هذا المستوى بشكل أكبر خلال الموسم)، هذا ما استنتجته".

وأتم: "لن يدخل الملعب ويقدم أداءً سيئًا، أليس كذلك؟ سيركض في كل مكان، سيكون مليئًا بالحيوية، لم أشك في ذلك أبدًا، أعتقد فقط أنه كان يمر بفترة لم يسجل فيها، محمد صلاح يُحسّن أداء أي فريق، كان يمر بفترة تراجع في أدائه، انتهى الأمر".