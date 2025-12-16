يوسف الحسيني: علاج «عملاق مصر» واجب الدولة لإسعاد مواطنيها

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على إشادة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بجهود الحكومة المصرية في تعزيز الرعاية الصحية للفئات الضعيفة، قائلًا: "بتشيد فيتش مش يوسف ولا غيره".

وأضاف في برنامجه "مساء الجديد" المذاع عبر قناة "المحور" مساء الإثنين، أن أحد كبار مسئولي الرعاية الصحية بالدولة تواصل معه بخصوص محمد شحاتة الملقب بعملاق مصر، بعد مداخلته بالأمس، والتي أوضح فيها ظروفه الشخصية، وحاجته لحقنة شهرية تصل تكلفتها لـ18 ألف جنيه في ظل عدم قدرته على العمل لظروفه الصحية.

وعلق قائلًا: "قالي إدينا يومين وكل حاجة متعلقة بمحمد شحاتة هتكون خلصت.. كل ما هو متعلق بالرعاية الصحية متقلقش.. دا حقه علينا".

ولفت إلى أن تواصلهم مع أصحاب القرار في مجال الرعاية الصحية والعلاج على نفقة الدولة، وسرعة استجابتهم لاستغاثة شحاتة هو " حق الناس.. دي بلد بتشتغل علشان الناس ".

وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من المواطنين حاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة دون الحاجة للظهور على الشاشات، معلقًا: ""ليست منّة دا حقك.. ودي شغلة الحكومة في العالم".

وأوضح أن واجب الدولة هو تحقيق الاكتفاء لمواطنيها ثم إسعادهم، وأنه على المواطنين العمل بكفاءة أكثر والتركيز على عدم إهدار الوقت، مستشهدًا بمقولة رفاعة رافع الطهطاوي رائد التعليم في مصر "أن يكون الوطن محلًا للسعادة المشتركة".