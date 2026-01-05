كشف الفنان عمرو مصطفى، أن قراره بالاتجاه إلى الغناء كان نتيجة لخلافاته مع المطربين الذين كان يلحن لهم، قائلا: «أنا كنت كل ما أتخانق معاهم بغني، دي الحقيقة.. كل ما يضايقوني أروح مغني، لكن طول ما هما كويسين، فأنا خلاص مش عايز أغني».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC»، أن نجاح أي مطرب يُقدم له لحنا كان يعده نجاحا شخصيا له ويشعر بالرضا، متابعا: «أنا كان حلمي أني أغني، لكن كل نجاح كنت أشوفه لمطرب كأن أنا نجحت».

وأوضح أن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع أغنية «لمستك»، التي شعر بعدها برغبة الغناء، قائلا: «لمستك أول أغنية، قلت بعدها أنا خلاص هغني بقى، وهعمل ألبوم».

وأشاد بالفنان تامر عاشور، بعد غناء أغنية «لمستك»، معلقا: «غناها أحسن مني، تامر كان أول واحد زارني في تعبي، وأنا بحبه حب رهيب، مفيش حد ربنا بيكرمه وبيشوف نجاح إلا وجواه حاجة حلوة، وتامر بداخله حاجة حلوة، وعمرو دياب جواه حاجة حلوة، ونفس الأمر حماقي».

ورأى أن أي فنان تتراجع أسهمه يجب أن يراجع نفسه، مشددا أن المشكلة تكون لديه لا لدى الآخرين.