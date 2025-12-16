محمد علي خير ينتقد تصريحات أحمد العوضي: لغة «نمبر وان» لا تصنع نجومية والغرور قاتل للفنان

انتقد الإعلامي محمد علي خير التصريحات التي يطلقها بعض الفنانين الشباب بشأن تصدّرهم المشهد الفني، معتبرًا أن الحديث المتكرر عن «نمبر وان» و«الأعلى أجرًا» لا يستند إلى معايير حقيقية، وقد يضر بصاحبه أكثر مما يفيده.

وقال خير، في برنامجه عبر قناة الشمس، إن الفنان أحمد العوضي حقق حضورًا لافتًا خلال الموسمين الماضيين في دراما رمضان، ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية، إلا أن طبيعة أدواره القائمة على «الفتونة» لا ترضي جميع الأذواق، مضيفًا: «أنا شخصيًا من الناس اللي ما بتفرجش على النوعية دي من الأعمال».

وتوقف خير عند بث مباشر للعوضي تحدث فيه عن كونه الأعلى أجرًا والأكثر مشاهدة، معلقًا: «اهد على نفسك شوية.. مين قال إنك الأعلى أجرًا؟»، متسائلًا عما إذا كان يتفوق على نجوم الصف الأول مثل كريم عبدالعزيز وأحمد عز، أو حتى محمد رمضان، مؤكدًا أن هذه اللغة تعكس مضمون «نمبر وان» حتى لو لم تُقال صراحة.

وشدد الإعلامي على أن الادعاء بالأعلى مشاهدة أو الأعلى مبيعًا يحتاج إلى أرقام وشهادات موثقة من شركات إنتاج أو توزيع، قائلًا: «هاتلي شهادة تقول إنك الأعلى مشاهدة.. هو في شركات بتطلع الكلام ده؟».

وأشار خير إلى أن الإيرادات السينمائية معيار واضح لا يمكن القفز عليه، لافتًا إلى أن بعض أفلام العوضي الأخيرة لم تُحقق طفرات جماهيرية، موضحًا أن فيلمه الأخير سجل إيرادات في حدود 27 مليون جنيه، وهو رقم لا يمكن مقارنته بأفلام أخرى حققت مئات الملايين، مضيفًا: «يعني فيلم زي ولاد رزق 3 جايب 260 مليون.. نعمل إيه بقى؟».

وأكد أن النجومية لا تُقاس بالتصريحات أو الثقة الزائدة، بل بما وصفه بـ«الاستحقاقية»، متسائلًا: «الاستحقاقية دي جايبها منين؟»، مشيرًا إلى أن الفنان ما زال في مرحلة الصعود، وأن استخدام هذه اللغة مبكرًا قد يكلفه الكثير.

واختتم محمد علي خير حديثه برسالة مباشرة، قال فيها: «مش ضدك، أنا ضد تصريحاتك.. بلاش الغرور، الغرور قاتل للفنان»، داعيًا إلى الاكتفاء بلغة العمل وتقديم أعمال ترضي الجمهور بدل الانشغال بإعلان التفوق على الزملاء.