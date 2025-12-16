وزير الخارجية: يجب استدامة وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أعرب الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال، عن التقدير للتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية–المجرية خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا التطور يعكس الإرادة السياسية المشتركة لقيادتي البلدين لدفع التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب.

وأشار وزير الخارجية إلى الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم الإيجابي من خلال تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتشجيع مزيد من الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم أهداف التنمية.

كما نوه وزير الخارجية الى أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين داخل المحافل متعددة الأطراف، وتبادل الدعم المتبادل إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق الشراكة القائمة بين البلدين، ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفيما يتعلق بالتطورات في قطاع غزة، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد العنف. وأكد في هذا السياق ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣، والإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة، في إطار رؤية متكاملة تحافظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وتدعم المسار السياسي الهادف إلى تحقيق سلام عادل وشامل وفقاً للمرجعيات الدولية.