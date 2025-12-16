مصلحة الضرائب: وزارة المالية قدمت 25 إجراءً جديدًا ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

قال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية قدمت 25 إجراءً جديدًا ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مضيفًا أن أهمها هو إلغاء الأرباح الرأسمالية على التصرفات داخل بورصة الأوراق المالية، واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الإثنين، أن الأرباح الرأسمالية أدت إلى توتر البورصة، مشيرًا إلى نجاح تجربة استبدالها بضريبة الدمغة النسبية (مجرد رقم بين البائع والمشتري) في 2019.

وأوضح أن هذا القرار يهدف لتشجيع المستثمرين على تسجيل أسهمهم داخل البورصة المصرية، لافتًا إلى أنه لتسجيل شركات المساهمة أو توصية بالأسهم، يجب التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية لتداول أوراقها المالية داخل البورصة.

ولفت إلى أن التسجيل في البورصة يضمن استثمارًا أكبر وزيادة لعدد الأسهم ، ما يؤدي لزيادة رأس المال نتيجة لطرح أسهم جديدة في ظل تحقيق الاستقرار المالي، مضيفًا أنه يجب التوجه لهيئة الرقابة المالية للتعرف على شروط القيد.

وأشار إلى أنه لم يتم التوافق على بعد على القيمة الجديدة لضريبة الدمغة على مبيعات الأسهم، موضحًا أنها كانت واحد وربع في الألف0.00125 على كل من المشتري والبائع غير المقيم، ونصف في الألف 0.0005 فقط على للمقيمين بمصر.

وسبق أن أعلن أحمد كجوك وزير المالية، بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.

وقال في بيان، الأربعاء الماضي، إن الحوار بدأ بلقاء مفتوح عقده الوزير كجوك مع ممثلي المجتمع التجاري بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.

وأضاف: «نجحنا في أول حزمة تسهيلات. واليوم نتحاور حول حوافز الحزمة الثانية»، مؤكدا الانفتاح على كل المقترحات التي ستفيد في تطوير ما تم طرحه من تسهيلات وتيسيرات.