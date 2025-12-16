 نشأت الديهي: البيت الأبيض وبّخ نتنياهو بسبب عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
نشأت الديهي: البيت الأبيض وبّخ نتنياهو بسبب عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة


نشر في: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 3:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 - 3:55 ص

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي بشأن توبيخ البيت الأبيض لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامه بوضع عراقيل أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الإدارة الأمريكية ترى أن نتنياهو يسعى إلى "تفخيخ المشهد" السياسي والأمني، من خلال تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لاسيما ما يتعلق بملف قوات السلام، مشيرًا إلى أن اغتيال رائد سعد، أحد قادة حركة حماس، الأسبوع الماضي، ساهم في تصعيد الوضع وتعقيد مسار التهدئة.
وبحسب ما نقله الديهي، فقد وجّه البيت الأبيض رسالة حازمة إلى نتنياهو مفادها: "إذا كنت ترى أنك غير ملتزم بالاتفاقيات فكن ضيفنا، لكننا لن نسمح لك بتدمير سمعة الرئيس دونالد ترامب"، في إشارة إلى رفض واشنطن تحميلها تبعات أي إخفاق محتمل في مسار الاتفاق.

