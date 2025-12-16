استمرار أعمال رفع الكونتينرات بعد سقوطها من قطار بضائع بطوخ

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة القليوبية جهودها في التعامل مع حادث سقوط عدد من الكونتينرات من أعلى قطار بضائع بمحطة طوخ، حيث تم رفع ثلاثة كونتينرات من شريط السكة الحديد لإعادة تسيير الحركة وتأمين الموقع.

كما جارٍ رفع باقي آثار الحادث والكونتينرات المتبقية من أمام المنازل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، مع استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء الكامل من الأعمال، دون تسجيل أي إصابات بشرية جراء الواقعة.

وانتقل محافظ القليوبية يرافقه مدير أمن القليوبية إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والاطمئنان على سلامة المواطنين، حيث جرى التنسيق مع هيئة السكك الحديدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث وتأمين الموقع.

ووجّه محافظ القليوبية بسرعة تأمين موقع الحادث، ومتابعة أعمال رفع الحاويات، والدفع بلجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع الحادث، مع التأكيد على عدم وجود خسائر في الأرواح، واستمرار المتابعة حتى الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.